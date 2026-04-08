Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン1～2：独占配信中、シーズン3：2027年世界独占配信(C) 尾田栄一郎/集英社 Netflixは、実写版「ONE PIECE」のシーズン3「ONE PIECE: The Battle of Alabasta」を2027年に世界独占配信すると発表した。あわせて、アニメーションスペシャル「LEGO ONE PIECE」を9月29日から世界独占配信することや、新アニメシリーズ「THE ONE PIECE」の新たな特報