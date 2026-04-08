Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン1～2：独占配信中、シーズン3：2027年世界独占配信(C) 尾田栄一郎/集英社

Netflixは、実写版「ONE PIECE」のシーズン3「ONE PIECE: The Battle of Alabasta」を2027年に世界独占配信すると発表した。あわせて、アニメーションスペシャル「LEGO ONE PIECE」を9月29日から世界独占配信することや、新アニメシリーズ「THE ONE PIECE」の新たな特報映像も公開した。

実写版「ONE PIECE」シーズン2「INTO THE GRAND LINE」は世界独占配信中。3月10日の世界配信開始から約3,380万ビューを達成し、Netflix週間グローバルTOP10(英語シリーズ、集計期間3月9日-3月29日)で3週連続1位を記録したという。批評サイトRotten Tomatoesでも、4月7日時点でシーズン2の批評家スコア93％を記録している。

シーズン3の主な舞台は、冒険の途中で出会った王女ビビの祖国、砂漠の王国アラバスタ。民の反乱が起こる裏で、王下七武海の一人クロコダイルと、彼が率いる犯罪組織バロックワークスによる乗っ取り計画が進行しており、麦わらの一味はその計画を止めるため新たな戦いに挑む。

Netflixシリーズ「LEGO(R) ONE PIECE」9月29日(火)より世界独占配信(C) 尾田栄一郎/集英社

『LEGO ONE PIECE (原題)』配信決定 - Netflix

新たに発表された「LEGO ONE PIECE」は全2部構成のアニメーションスペシャル。ウソップが、ドラム島で仲間になったばかりのチョッパーに、それまでの航海の軌跡を“作り手(ビルダー)”として語って聞かせる内容で、“東の海(イーストブルー)”から“偉大なる航路(グランドライン)”へと続く冒険を、LEGOならではのコミカルかつド派手なアクションで描く。初の予告編も解禁された。

Netflixシリーズ「THE ONE PIECE」近日世界独占配信(C) 尾田栄一郎/集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会

『THE ONE PIECE』特報映像 Inside the Creation - Netflix

また、WIT STUDIOが制作する新アニメシリーズ「THE ONE PIECE」からは、新たな特報映像が公開された。原作の“東の海編”から新たにアニメ化するプロジェクトで、25年以上続くTVアニメシリーズとは別ラインで展開。今回の映像では、ルフィをはじめとするキャラクター設定画やイメージボードの一端が明らかになっている。