今週から始まっている春の全国交通安全運動。8日朝、石川県かほく市では、新学期の始まりに合わせ、登校する新入生らを事故から守る街頭指導が行われました。この活動は、新学期の始まりに合わせて、石川県のかほく市と津幡警察署が連携して行ったものです。「信号青になっても車が来ないか見て渡ってね」8日朝、かほく市内の小学校近くの交差点では、市長や警察署員が街頭に立ち、入学したばかりの新1年生らを見守りながら、安全