Professional S Series e☆イヤホンは、香港 Nostalgia AudioブランドのIEM「Professional S Series」5機種を4月10日より発売する。それぞれユニバーサルモデルとカスタムIEMを用意する。ラインナップと価格は以下の通り。 NA3S(3BA) Universal Fit/102,000円、カスタム/128,000円 NA5S(5BA) Universal Fit/165,000円、カスタム/189,000円 NA7S(5BA+2EST) Universal Fit/235,000円、カスタム/260,