銀座コージーコーナーは、4月10日から全国の生ケーキ取扱店で、「チョコミントミルクレープ」「チョコミントサブレ」を販売する。※北海道・九州地方、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない。【チョコミントミルクレープの画像を見る】チョコのパリパリ食感が楽しめる、チョコミント味のミルクレープの画像はこちら◆チョコミントミルクレープ価格:520円(税込561円)販売:4月10日