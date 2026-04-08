【銀座コージーコーナー】チョコミントスイーツ2品を発売!ミントの清涼感×ほんのりビターなチョコの味わい
銀座コージーコーナーは、4月10日から全国の生ケーキ取扱店で、「チョコミントミルクレープ」「チョコミントサブレ」を販売する。
※北海道・九州地方、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない。
【チョコミントミルクレープの画像を見る】チョコのパリパリ食感が楽しめる、チョコミント味のミルクレープの画像はこちら◆チョコミントミルクレープ
価格:520円(税込561円)
販売:4月10日〜7月9日頃
チョコのパリパリ食感が楽しめる、チョコミント味のミルクレープ。
ミント風味クリームとココアクレープを交互に重ね、間にパリパリチョコを4層と、ミント風味チョコガナッシュを重ねた。上面にはチョコチップ入りミント風味クリームと生クリーム入りホイップクリームを交互に絞っている。
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:449kcal
たんぱく質:5.6g
脂質:31.8g
炭水化物:35.8g
食塩相当量:0.3g
価格:160円(税込172円)
販売:4月10日〜5月下旬頃
チョコチップ入りミント風味のバタークリームをミント風味ショコラサブレでサンドした。ミントオイルを配合し、清涼感が際立つように仕上げた。個包装を開けた瞬間からミントが爽やかに香り、最初から最後のひと口までチョコミント風味を楽しめる。
※要冷蔵
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:117kcal
たんぱく質:1.4g
脂質:6.9g
炭水化物:12.3g
食塩相当量:0.03g