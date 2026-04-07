とちぎテレビ 任期満了に伴う益子町の町長選挙が７日に告示され、現職と新人２人の３人が立候補し、三つ巴の選挙戦が始まりました。 益子町の町長選挙に立候補したのは届け出順にいずれも無所属で、 新人の介護職員 橋本さち子氏（６７） 新人の自営業 浦野親人氏（４３） 再選を目指す現職 広田茂十郎氏（７１）の３人です。 新人の橋本氏は、益子町益子の選挙事務所で出陣式を行いました。宇都宮市出身で１９８５年