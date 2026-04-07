とちぎテレビ

任期満了に伴う益子町の町長選挙が７日に告示され、現職と新人２人の３人が立候補し、三つ巴の選挙戦が始まりました。

益子町の町長選挙に立候補したのは届け出順にいずれも無所属で、

新人の介護職員 橋本さち子氏（６７）

新人の自営業 浦野親人氏（４３）

再選を目指す現職 広田茂十郎氏（７１）の３人です。

新人の橋本氏は、益子町益子の選挙事務所で出陣式を行いました。宇都宮市出身で１９８５年に益子町に移住。陶芸教室講師などを経て、町内の介護施設に勤めています。「町の政策のほとんどが空回り。今こそ基本に立ち返り、益子独自のカラーを打ち出すべきだ」と現在の町政を批判。町が進める図書館の整備について、財政圧迫の根源だとして計画の凍結を最優先の公約に、益子焼の復興、ランドセルの無償配布などを掲げています。

自営業の新人・浦野氏は、益子町益子の選挙事務所前で第一声をあげました。大阪府出身の浦野氏は、県内に開発拠点がある自動車メーカーに１５年間勤め、在勤中の２０１７年に益子町に移住しました。「見える政治 話せる益子」をキャッチフレーズに、スタートアップ企業の誘致による地域経済の活性化や教育の特色化など４つの柱を公約に掲げています。町が整備を進める図書館については、設置場所やコストの見直しを求めています。

現職の広田氏は、益子町益子の選挙事務所で出発式を行いました。２００７年から町議会議員を４期務めた後、前回の２０２２年の町長選挙で現職を破って初当選し、２期目を目指しています。今回は「人が集まり、人が輝き、人が誇れるまちへ」をテーマに、教育や定住など町の総合振興計画にある５つの目標を着実に進めたいとしています。また、図書館の整備に道筋を付けたことなど１期目の実績を強調していて、持続可能なまちづくりをすると訴えました。

益子町の町長選挙は、１２日に投開票が行われます。