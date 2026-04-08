JR東海道線（資料写真）ＪＲ東日本によると、８日午前８時４０分ごろ、藤沢市の東海道線辻堂駅で人身事故が起きた。同線は東京−熱海間の上下線で、湘南新宿ラインは新宿以南の南北行で、それぞれ運転を見合わせていたが、午前９時５０分ごろに再開した。