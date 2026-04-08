ダイソーで見つけたフォークとナイフが、しっかりとした作りで使いやすくて優秀！見た目もおしゃれで雰囲気が良く、チープ感がありません。ダイソーでの販売価格はそれぞれ100円ですが、製造元メーカーの公式サイトで確認してみると参考価格214円の文字が…！約半額の値段で買えるのは嬉しすぎます♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：KOKUテーブルフォーク、KOKUテーブルナイフ価格：各￥110（税込）販売ショップ