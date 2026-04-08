「他所の約半額で買えるの凄い！」軽くて丈夫な100均の優秀キッチングッズ

ダイソーで見つけたフォークとナイフが、しっかりとした作りで使いやすくて優秀！見た目もおしゃれで雰囲気が良く、チープ感がありません。ダイソーでの販売価格はそれぞれ100円ですが、製造元メーカーの公式サイトで確認してみると参考価格214円の文字が…！約半額の値段で買えるのは嬉しすぎます♡

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商品情報

商品名：KOKU テーブルフォーク、KOKU テーブルナイフ

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4956810402342、4956810402359

他所で買うよりお得！ダイソーで見つけた「KOKU」シリーズのカトラリー

今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた「KOKU」というシリーズのテーブルフォークとテーブルナイフ。家庭日用品・生活雑貨のメーカー、株式会社小久保工業所の商品です。

公式サイトで調べてみると、参考価格が214円となっていました。ダイソーだと各110円（税込）と半額ほどで買えるので、お得に感じます！

プラスチック製ですが、見た目がおしゃれでチープ感がありません。

正確にはABS樹脂が使われており、この素材は衝撃に強いと言われています。丈夫なので長く愛用しやすいです。

ただし、食品によっては色やニオイがつくことがあるようなので、その点は注意が必要かなと思います。

プラスチック製と感じさせない使い心地の良さ◎

毎日気兼ねなく使えるのは嬉しいかぎり。軽くて扱いやすいので、お花見やピクニックにもぴったりですよ！

今回は、こちらのカトラリーを使ってフレンチトーストをいただきました。

まずは『KOKU テーブルナイフ』をお試し！プラスチック製ですが、フレンチトーストくらいなら問題なくスッと切れました。

使い捨ての簡易的なプラスチック製カトラリーのようなたわむ感じもなく、丈夫な作りで使い心地が良いです。

『KOKU テーブルフォーク』は、金属製によくある独特の口当たりや冷たさがなく、食べ物の味がしっかりと感じられます。

食材をしっかりとさすことができ、特に問題なく使えました。

プラスチック製のカトラリーながら、雰囲気もちゃんと楽しめるのが良かったです！

今回は、ダイソーで見つけた『KOKU テーブルナイフ』と『KOKU テーブルフォーク』をご紹介しました。

金属製のカトラリーが苦手…でもおしゃれさも外せない！という方におすすめのアイテムです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。