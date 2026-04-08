三井アウトレットパーク 木更津は4月25日〜5月17日、愛犬と楽しめる「ワンちゃんとエンジョイ！木更津ワンだふるDAYS」を開催する。ワンちゃんとエンジョイ！木更津ワンだふるDAYS第一弾となる4月25日・26日には、出店2周年を迎えるsakagamike café主催のポップアップイベントを実施する。有名ブランドとコラボした限定アイテムを販売する。「ILIO」は、さかがみ家の保護活動を支援すべくコラボおもちゃを企画した。デニムと