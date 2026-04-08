◇NBAブルズ−ウィザーズ（2026年4月7日キャピタル・ワン・アリーナ）NBAブルズの河村勇輝（24）が7日（日本時間8日）に敵地ウィザーズ戦で5戦連続のベンチ入りした。第2Q開始から途中出場。前半は無得点1リバウンドを記録した。チームは66ー37と大量リードで前半を折り返した。前回の試合となった5日（同6日）の本拠地サンズ戦では、第1Qから途中出場。いきなり3Pシュートを決めるなど3得点2アシスト1リバウンドを記録