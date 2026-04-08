―［あの日夢見た雲組］― グループ3年目、目指すべき場所は見えているのか。2度目となる全国ツアーの初日は、僕が見たかった青空（略称：僕青）に問い掛けるステージだった。2026年3月31日のKANDA SQUARE HALLで開催された東京公演では、グループ初の試みや新曲初披露、楽器演奏の特別アレンジといった新たな挑戦が展開される一方で、予期せぬハプニングも発生。そんなツアー初日を通じて、メンバーたちは何を経験し、何を学んだ