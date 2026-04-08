あのちゃんが乗った日産車テレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」が2026年3月26日に更新され、シンガーソングライターでタレントのあのちゃんが出演する冠番組「あのちゃんねる」の最新動画が公開されました。今回は新車ドライブ企画として、あのちゃんが日産神奈川販売（R1東戸塚店）を訪れ、ショールームでのクルマチェックから試乗まで、さまざまな日産車を体験する様子がおさめられています。【動画】