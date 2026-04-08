あのちゃんが乗った日産車

テレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」が2026年3月26日に更新され、シンガーソングライターでタレントのあのちゃんが出演する冠番組「あのちゃんねる」の最新動画が公開されました。

今回は新車ドライブ企画として、あのちゃんが日産神奈川販売（R1東戸塚店）を訪れ、ショールームでのクルマチェックから試乗まで、さまざまな日産車を体験する様子がおさめられています。

【動画】超カッコイイ！ 「あのちゃん」×「”庶民派”日産車」を動画で見る！

日産「リーフ」の試乗シーンも登場しますが、どのような内容となっているのでしょうか。

冒頭では、あのちゃんとお笑いコンビ・東京ホテイソンがショールーム内を歩きながら、展示車や店内の設備をチェック。

続くメインパートでは、あのちゃんが日産「リーフ」に乗り込み、車内でのトークや移動シーンが展開していきます。

ブランドカラーのターコイズ色を見て「いい色」「見た目も可愛らしくてよい」と声を弾ませたあのちゃん。

運転席ではBOSEヘッドレストスピーカーを試し、「爆音で聞けるんだ」「爆音でドライブできたら最高」と楽しむ姿が印象的でした。

その後は東京ホテイソンのショーゴさんが運転を担当し、試乗シーンへ。

助手席に座ったあのちゃんは、あまりの快適さに「超眠い」とあくびをする場面もあり、「なめらかすぎてリラックスできた」と電気自動車ならではの乗り心地を実感していました。

動画後半では、最新機能を使った駐車対決企画も実施。

さらに店舗の納車ラウンジでは納車式を体験し、鍵を持って記念撮影をしたり、スタッフ総出で見送られるなど、特別な時間を過ごしました。

動画の最後にあのちゃんは、「めちゃ楽しかった」「スゴイよかった」と満足げな様子を見せています。

視聴者からは「日産とあのちゃんのコラボはセンスある」「これはいい動画」「リーフ、いいわ。たのしかった」「あのちゃんがいつか免許とって運転してる姿見たい」「あのちゃんと車コラボ最高」といった声が寄せられ、好評を集めています。

※ ※ ※

日産リーフは、日産自動車が2010年に発売した世界初の量産EV専用モデルです。

現行モデルは2025年10月に発表された3代目（B7系）で、クロスオーバーEVとして設計を一新しました。

航続距離や空力性能が向上し、ボディサイズは全長4360mm×全幅1810mm×全高1550〜1565mmとなっています。

プラットフォームにはCMF-EVを採用し、バッテリーを床下に配置することで低重心化を図るとともに、室内空間の拡大にもつなげています。

外観は空力性能を意識した低いシルエットが特徴で、6つの長方形を組み合わせたシグネチャーランプと、一文字のセンターLEDアクセントランプが新世代EVらしい印象を与えます。

インテリアは大人5人が座れる居住性を確保し、フラットフロアによる足元の広さも特徴です。

遮熱機能付きの調光パノラミックガラスルーフを備え、季節を問わず明るく快適な室内環境を保ちます。

パワートレインには、モーター・インバーター・減速機を一体化した3-in-1構造の新開発ユニットを採用し、静粛性と効率を高めています。

バッテリーは55kWhと78kWhの2種類が設定され、最高出力は160kW（218ps）。航続距離はWLTCモードで最大702kmとなっています。

価格（税込）は438万9000円から651万3100円で販売されています。