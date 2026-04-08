これさえあれば、お弁当がぐっとあか抜ける。紫キャベツで作る、さわやかなレモンマリネ。ポリ袋でもむだけで、加熱いらず。3〜4日保存できるので、忙しい日の彩りプラスにもぴったりです。どんな地味弁も、あっという間におしゃれに変身！SNSでもよく見かける、あの一品です。『紫キャベツのレモンマリネ』のレシピ材料（作りやすい分量）紫キャベツの葉……3〜4枚（約150g） 塩……小さじ1/3 〈A〉オリーブオイル……大さじ1