○e-sports SQUAREからesports Style UENOへ2026年4月4日、NVIDIAはコロナ禍後3回目となるNVIDIA Gamer Dayをesports Style UENOで開催しました。イベントはステージと展示でしたが、今回は会場が広めという事もあって、輪投げのようなレクリエーションも用意されていました。3回投げて1列に揃えば景品という事でしたが、かなり難しい！会場入り口のPOP。スタッフが「18歳未満入場不可」と書いているのはCERO Zゲームがあるためで