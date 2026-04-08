【その他の画像・動画等を元記事で観る】Little Glee Monsterの新曲「Pages」Music Videoが公開された。Little Glee Monsterの新曲「Pages」はLittle Glee Monsterの真骨頂である力強い歌声と美しいハーモニーがふんだんに盛り込まれた明るくリトグリらしい楽曲となっており、公開されたMusic Videoは、現体制で初となるワンカットの映像となっている。「Pages」は、放送中のTVアニメ『本好きの下剋上領主の養女』OPテーマとなっ