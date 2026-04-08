バイエルンは7日、チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグでレアル・マドリードの本拠地に乗り込み、2−1で勝利した。バイエルンを率いるヴァンサン・コンパニ監督が、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して、同試合のPOTM（プレイヤー・オブ・ザ・マッチ）に選出された元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーのパフォーマンスを称賛した。過去、通算6度の優勝を誇るバイエルンが、前人未到となる15個の“ビッグイヤー”を