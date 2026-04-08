「最悪は回避された」――その安心感こそが危ない。イラン攻撃をめぐる緊張が一服し、株式市場には反発の兆しが見え始めているが、国際的な投資家は「それは回復ではなく錯覚だ」と警告する。戦争の“本当の結末”と、日経平均の次の買いシグナル、そして最も警戒すべきタイミングとは何か。 【画像】現在、株式の大きく売却し、現金比率を歴史的水準まで引き上げている伝説の投資家 名を変えた負担、今後の世界経済に