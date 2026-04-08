サウサンプトンに所属する松木玖生が、現地時間7日に行われたチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）第41節レクサム戦で、今季公式戦通算6点目を挙げた。試合前の時点で、サウサンプトンは2試合未消化という状況ながら、17勝12分10敗の勝ち点「63」で7位に位置。シーズン序盤こそ苦しい時間を過ごしたが、ウィル・スティル前監督の解任後、トンダ・エッカート監督が就任すると徐々に調子を上げ、今年1月17日に行われた第