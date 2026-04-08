チャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグが7日に行われ、レアル・マドリード（スペイン）とバイエルン（ドイツ）が対戦した。今大会の優勝候補と目される2チームが、準々決勝で相まみえる。バイエルンはリーグフェーズで、第5節ではアーセナル（イングランド）に1−3と屈したものの、残る7戦は全勝し、2位でラウンド16へストレートイン。そのラウンド16ではアタランタ（イタリア）相手に力の差を見せつけ、敵地開