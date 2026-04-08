連載第95回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。サッカー日本代表のＷ杯グループリーグ３戦目の相手がスウェーデンに決まりました。両国が最初に対戦したのは1936年のベルリン五輪。そこから90年にも及ぶ歴史を紹介します。1936年のベルリン五輪で日本はス