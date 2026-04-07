下関市立大学できょう(7日）入学式が行われました。下関市立大学は、おととしにデータサイエンス学部去年に看護学部が新設されていて、ことしは経済学部と合わせて、560人が入学しました。県内からの入学者は、25.7パーセント、144人です。（新入生代表 下田和鈴さん)「ここ下関市立大学で学べることの感謝を胸に、それぞれの夢や目標の実現に向け努力していくことを誓い、新入生代表の宣誓とさせていただきます」「高