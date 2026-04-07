フリーの新井恵理那アナウンサーが７日までに自身のＳＮＳを更新。「卒業」を報告した。新井アナはインスタグラムに「卒業しましたー」と喜びの報告。続けて「去年から通っていたコヤマドライビングスクールを、無事に卒業することができました！」と卒業したのは自動車教習所だったことを明かした。「カツサンドを食べながら待った合否発表…合格をいただいたあと、いつも所外教習のときに通って『綺麗だな〜、行ってみたいな