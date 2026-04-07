フリーの新井恵理那アナウンサーが７日までに自身のＳＮＳを更新。「卒業」を報告した。

新井アナはインスタグラムに「卒業しましたー」と喜びの報告。続けて「去年から通っていたコヤマドライビングスクールを、無事に卒業することができました！」と卒業したのは自動車教習所だったことを明かした。「カツサンドを食べながら待った合否発表…合格をいただいたあと、いつも所外教習のときに通って『綺麗だな〜、行ってみたいな〜』と思っていた二子玉川の桜並木で写真を撮りました」とつづり、きれいな桜並木でピースサインをする自撮りショットを披露した。

また「０歳の娘と一緒に通い、教習の間は保育していただいていたのですが、いつもみなさんがあたたかく迎えてくださって、本当にありがたかったです。４月からは娘も保育園へ…最後に２人で一緒に行くことは叶いませんでしたが、ご報告に行けて、喜んでいただけて嬉しかったです」と愛娘についても記すと、ベビーカーに乗った娘との２ショットもアップした。

一方で「でも、これで終わりじゃありません…！（教習所を卒業＝免許取得、ではないのでご注意を）一年以内だけど、早めに免許取りにいくぞー！」と運転免許取得への決意を示し、投稿を締めた。

この投稿には「子育てやお仕事の両立で大変だと思いますが、免許取得まで焦らず頑張ってください！！」「おめでとうございます ドライブは楽しいですよ」「免許取得合格目指し、頑張ってください」「グー！！」「子供たちとのドライブデート楽しみですね」「ゆっくりご安全に！」「免許を取ると世界が広がりますからね」「師匠、すげ〜！！」「幸せそうでなによりです」「気を付けて運転して下さい」などの声が届いている。