4月6日、カップヌードルの公式Xが更新され、新商品『14種のスパイス麻辣湯』のウェブCMが公開された。その描写をめぐり、波紋が広がっている。今回のCMには、Snow Manや嵐などの人気アーティストに楽曲提供をしているシンガーソングライターグループ『WHITE JAM』のリーダーでボーカルのSHIROSEと、ボディビルダーでタレントの榎田一王（いおう）が起用された。楽曲は、SHIROSEの人気曲『磁石（Magnet）』に乗せ、替え歌を歌い