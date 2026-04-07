4月6日、人気女性YouTuber・ゼパさんの訃報が、公式Xにて知らされた。登録者数は60万人を超えており、ツインテールに地雷系ファッションでストロングゼロを愛飲する姿が人気を集めていたが、突然の訃報に悲しみが広がっている。6日、ゼパさんの公式Xが更新され、《突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました。急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます》と報告された。葬儀は親族のみで執り行