4月6日、人気女性YouTuber・ゼパさんの訃報が、公式Xにて知らされた。登録者数は60万人を超えており、ツインテールに地雷系ファッションでストロングゼロを愛飲する姿が人気を集めていたが、突然の訃報に悲しみが広がっている。

6日、ゼパさんの公式Xが更新され、《突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました。急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます》と報告された。葬儀は親族のみで執り行われたとも伝えられている。

あまりに突然の訃報だったが、直前まで配信活動やSNS更新は続いていた。3月29日には、仲良しの女性YouTuber・たむらかえやmorgenと3人組でYouTubeチャンネル「いぇーい」を結成。1本めの動画では、アイコン用に証明写真を撮りに行く3人の様子がアップされていた。

4月1日には、自身のXにて《アルコール依存症の平均寿命は50歳くらいらしい。。もう半分過ぎたのか。。》と投稿。今後も変わらず活動していくとみられた矢先の訃報となってしまった。

「ゼパさんは“酒好きYouTuber”としても知られ、動画や配信では、度数の強いストロングゼロを愛飲しながらトークを繰り広げてきました。ただ、2025年4月に公開した動画では、『お酒を本当に辞めたい』とも話しています。酒を大量に飲まないと眠れない状態になってしまったと明かし、YouTuberとして活躍できているのは酒のおかげ、としながらも『お酒に首締められてるみたいな感じ』と心境を吐露。『辞めたいんですけど、これしか生きがいがない。もうどうしたらいいの』と追い詰められた様子でした。

過去には、精神的に不安定だったことや、“酒鬱”という言い方で、飲酒後に気分が落ちてしまうと話していたこともありました。飲酒姿がコンテンツになっていたため、なかなか量をコントロールするのが難しかったのかもしれません」（芸能担当記者）

亡くなる直前、4月1日の配信では“不穏な発言”もみられていたという。

「すでに動画は削除されているのですが、ネット上ではこの日の配信内容が各所で拡散されています。配信では、現在の辛い心境を明かしていたようです。

また、ゼパさんの親友で、2023年8月に急逝した女性YouTuber・五彩緋夏（ごさいひな）さんの話も飛び出し、『自分はひきずるよ、ほんとに大好きな子だったから』と号泣しながら話す場面もみられました。尋常でない様子に、ファンからは心配の声が集まっていました」（同前）

過去には、《「ゼパ」って名前は「ロラゼパム」って言う抗うつ薬から取ってて、理由はみんなにとっての抗うつ薬のような存在になりたいからなんすよね》と語っていたゼパさん。

若者から愛されたYouTuberに何があったのか。Xでは、若すぎる旅立ちに悲しみの声が広がっている。