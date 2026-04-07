次期駐日オーストリア大使が横田知事と中本議長への表敬訪問を行いました。 今回の表敬で、初めて原爆資料館を訪れたシグリッド・ベルカ大使は、「一生忘れない記憶にとどめると思います」「広島の平和への思いを世界に伝達するということで、微力ながらオーストリアの方でできることは全力を尽くしたい」と、平和の思いを新たにしていました。 次期大使は、今後はオーストリアと広島の関係強化を目指してきた