レノボ・ジャパンは2026年4月7日、ノートPC「ThinkPad」シリーズの最新ラインアップとして全10モデルを発表した。フラッグシップの『ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition』が最軽量構成時約977g、『ThinkPad X13 Gen 7』が約936gと1kgを下回る軽量設計を実現したほか、『ThinkPad T14s Gen 7』も前世代比約170g軽量化し約1.07kgからとなるなど、シリーズ全体で可搬性を大幅に強化。4月7日より順次発売され