広島県福山市の無職の男（２０）は去年１０月、福山市内のコンビニで店員を包丁で脅し現金を奪おうとしたなどの罪に問われています。 ７日の裁判で広島地裁福山支部は、コンビニで強盗未遂事件を起こす前にも、勤務していた福岡県の弁当店で１９万４千円を盗んだことや金を盗むためパチンコ店に忍びこんだことに言及し、「凶器に包丁を使い犯行は危険で悪質、手っ取り早く金を得ようと犯行を重ねており、酌量の余地はない」として