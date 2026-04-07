人気韓国グループ・ＳＵＰＥＲＪＵＮＩＯＲが３日から５日、ソウル・ＫＳＰＯドームで「ＳＵＰＥＲＳＨＯＷ１０ＳＪ−ＣＯＲＥｉｎＳＥＯＵＬ」を行い、最終日に転落事故が発生した６日、現地メディアの毎日経済などが報じた。記事によると、客席の側面に設置されていた安全柵が突然倒壊し観客３人が下へ転落、病院へ搬送されたという。そしてそんな緊迫の中、リョウクの手腕が光ったと伝えた。リョウクは当時、ス