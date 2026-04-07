【第7話】 4月7日 無料公開 第7話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は、原作・ミズメ氏、マンガ・夏木つな氏、キャラクター原案・秋鹿ユギリ氏のファンタジー「義妹に婚約者を奪われたので、好きに生きようと思います。」の第7話を竹コミ！で無料公開した。 第7話では、ウーヴァを見つけたメーラとモモコは、彼にペスカがモモコになったいきさつを話す。メー