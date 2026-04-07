俳優の土屋太鳳とtimeleszの佐藤勝利がW主演を務める、8日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜後9：00）。このほど初回あらすじと場面写真が公開された。【写真】個性たっぷり！「移動捜査課」メンバー今作の脚本は『踊る大捜査線』『教場』（ともにフジテレビ系）で知られる君塚良一氏が担当。複数の地域にまたがる事件が起きた場合、広域指定事件に指定され、双方の捜査機関が協