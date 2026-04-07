4月6日、社民党の党首選挙の決選投票の開票が行われ福島瑞穂氏が選出された。その後に行われた就任会見でハプニングが起こり話題を集めている。【写真】「もう辞めちまえよ」批判が殺到した福島みずほ・ラサールの“金クレ動画”福島瑞穂党首が再選したが…「社民党の党首選には福島氏のほか大椿ゆうこ氏、ラサール石井氏の3名が出馬。3月に行われた投開票では、有効投票数の過半数を満たす候補者がいなかったため、福島氏と大椿