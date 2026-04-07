ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの団体、個人でともに銀メダルに輝き、先月の世界選手権での４度目の金メダルを花道に、競技生活に終止符を打った坂本花織さん（２５）が７日、母校である神戸学院大学の入学式に来賓として出席、新入生たちに自身の学生時代のエピソードを交えてエールを贈った。新入生の誓いの言葉や、学長のあいさつなどに続いて登壇した坂本さんは、「坂本花織と描く、夢への挑戦」と題されたトー