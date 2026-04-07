ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートの団体、個人でともに銀メダルに輝き、先月の世界選手権での４度目の金メダルを花道に、競技生活に終止符を打った坂本花織さん（２５）が７日、母校である神戸学院大学の入学式に来賓として出席、新入生たちに自身の学生時代のエピソードを交えてエールを贈った。

新入生の誓いの言葉や、学長のあいさつなどに続いて登壇した坂本さんは、「坂本花織と描く、夢への挑戦」と題されたトークを披露。「スケートより緊張します」としながらも、生徒たちには「学生と呼ばれる最後の４年。思い残すことなくやりたいことをやり切ってください」などと呼びかけ、最後は生徒たちと一緒になって「ジャンプ！」の掛け声で拳を突き上げ、一体感を楽しんでいた。

自身は経営学部出身で「３年の時（２０２１年）は、オリンピックシーズンだし、あと２年で取らないといけない単位もあって、余裕がなかった」という、思い出深い年になっているそうで、そうした苦難は「友人が寄り添う言葉をかけてくれた」ことで乗り越えられたという。

学部ではスポーツマーケティングも学んだ坂本さんは、現状を「選手として結果を残せたし、オリンピックのフィーバーというものもあって、一般営業などでもスケートをする人が増えている」と分析。その上で「一時の波で収まって欲しくない。スケートをより身近に感じてもらいたい。普及させるため、今後はインストラクターとして学んだことを生かしていきたい」と、この日の学生との交流をきっかけに、同大での学びを今後につなげたい思いを強くしていた。