とちぎテレビ バスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスは４月４日、５日とホームで京都ハンナリーズに連勝して、東地区優勝マジックを８に減らしました。 初日４日のゲームでは試合開始前に３月に初優勝した東アジアスーパーリーグの優勝セレモニーが行われファンにタイトル獲得を報告。 試合では序盤から相手を圧倒し、主導権を握ると９１対７５と快勝します。 ５日