とちぎテレビ 足利銀行はこのほど、ＩＴを活用して企業や地域の課題解決を目指す新会社を設立し、宇都宮市内で６日、説明会を開催しました。 ４月１日に足利銀行が設立したのは、ウェブシステム開発の「ウイングＩＴソリューションズ」です。足利銀行が宇都宮市のウェブシステム開発「カテル」の、全ての株式を取得して完全子会社とし、社名を変更しました。また、同じく子会社のあしぎん総合研究所が運営する、ＩＴ