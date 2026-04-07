ネクステージは物色人気を集めている。６日取引終了後、第１四半期（２５年１２月～２６年２月）連結決算を発表した。売上高は１８１０億６９００万円（前年同期比２５．０％増）、営業利益は６０億２４００万円（同２．８倍）だった。これが好感されている。 底堅い市場環境を背景に「販売店」「買取店」「整備店」「輸入車ディーラー」の全ての部門で前年比プラス成長を達成。販管費の抑制により