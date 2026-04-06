クルマ選びの理由は、人それぞれ。見た目に惹かれる人もいれば、走りや使い勝手に惚れ込む人もいる。この企画「彼女のカーライフ」では、愛車とともに日々を楽しむ女性オーナーにフォーカス。どんな理由でその一台を選び、どんなふうに付き合い、どんな時間を過ごしているのか--。今回は、［86］に乗るRISAさんのカーライフを紹介する。 オーナープロフィール 名前