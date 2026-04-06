クルマ選びの理由は、人それぞれ。見た目に惹かれる人もいれば、走りや使い勝手に惚れ込む人もいる。

この企画「彼女のカーライフ」では、愛車とともに日々を楽しむ女性オーナーにフォーカス。どんな理由でその一台を選び、どんなふうに付き合い、どんな時間を過ごしているのか--。



今回は、［86］に乗るRISAさんのカーライフを紹介する。

オーナープロフィール

このクルマをひと言で表すと？

名前：RISAさん メーカー名：トヨタ 車両名：86 年式：平成30年（2018年） 型式：ZN6 愛車の使用シーン：日常の足、ドライブ・レジャー、仕事、カスタム 所有歴：3年以上～5年未満 総走行距離：48680km 年間走行距離：10,000km以上～30,000km未満 以前に乗っていた車両：HONDA N-WGN カスタム

まず聞いたのは、愛車をひと言で表すならどんな存在かということ。毎日をともにする相棒だからこそ、そこにはスペック表だけでは見えてこない、その人ならではの言葉が出てくる。

Ｑ：あなたの愛車を「ひと言」で紹介すると？



A：最高の相棒

購入時に迷ったクルマと、最後の決め手

どんなクルマにも出会いがあり、決断の瞬間がある。候補になった車種や最後のひと押しを聞くと、その人が何を大切にしてクルマを選んだのかが見えてくる。

Ｑ：購入時に候補になった車両とその理由は？



A：候補になっていた車両は「アウディのTT」。とりあえずスポーツカーが欲しくて色んなのを見てた中で見た目もかっこいいし速いし候補にありました（笑）。

このクルマに決めた“最後のひと押し”は？



A：もうほんとに一目惚れです‼ かっこいい‼ 君に決めた！ ってなりました（笑）。

オーナー目線で感じる「ここが最高」ベスト3

カタログスペックやレビューでは見えてこないのが、オーナーが日々の中で感じている“本当に好きなところ”だ。見た目、走り、使い勝手など、実際に付き合っているからこそわかる「このクルマの最高なところ」を3つ挙げてもらった。

Ｑ：オーナー目線で感じる「ここが最高」ベスト3は？（見た目・走り・使い勝手など）

A：

1位 見た目のかっよさ

2位 走りがスムーズで楽しい

3位 内装のデザイン

最初は戸惑ったけれど、今はそこも含めて愛しい

どんなに気に入って買ったクルマでも、最初からすべてが完璧というわけではない。乗り始めて驚いたことや、慣れが必要だったポイントにも、そのクルマらしさが表れる。

Ｑ：逆に「ここは最初びっくりした／慣れが必要」ポイントは？



A：初め乗ってたのが軽だったのでアクセルワークが難しくて少し戸惑いました（笑）。

普通車ってこんなにスムーズに走るんだってなりました。

維持していく中で意識していること

クルマとの暮らしは、買って終わりではない。燃費や保険、駐車環境、洗車の頻度など、日々の付き合い方にもオーナーごとのリアルがにじむ。

Ｑ：維持で意識していることは？（燃費・保険・駐車・洗車頻度・故障/トラブル経験など）



A：ボディを綺麗に保つために洗車は頻繁にするのと、オイル交換は半年に一回はしてます✨

今のところ故障とかはなく楽しく乗れてます‼

いちばん好きな愛車の角度は “リア”

オーナーにとっての“お気に入りの角度”には、そのクルマの魅力がいちばん素直に表れる。前から見た表情なのか、リアまわりなのか、それとも内装なのか。好みのポイントを聞いてみた。

Ｑ：いちばん好きな角度は？＋理由



A：ダントツでリア！！86特有の丸みのあるリアがたまらなく好きです😳

車内の「ここ、見てほしい」

クルマの個性は、外観だけでは決まらない。小物選びや香り、積載の工夫、ステッカー、ちょっとしたカスタムまで、車内にはその人らしさがしっかり表れている。

Ｑ：車内の「ここ、見てほしい」ポイントは？



A：赤と黒で統一した内装で特にお気に入りは赤色のダッシュボードマットです✨

このクルマで走る、いつものお気に入りコース

愛車と過ごす時間を想像しやすいのが、定番コースやよく行く場所の話。どこへ向かい、どんな景色を楽しみ、どんな寄り道をするのか。カーライフの空気感がもっとも伝わるパートだ。

Ｑ：クルマで行く“定番コース”や“場所”を教えて



A：和歌山県と滋賀県です。

和歌山は1時間半ぐらいで滋賀県は2時間ぐらい。和歌山県も滋賀県も愛車の写真をいっぱい撮れるスポットがあるからよく行きます！！ 特に和歌山は海で、滋賀県は自然と一緒に愛車を撮ることが多いです。

ドライブ中に楽しみたいこと

ドライブの魅力は、移動そのものが楽しいこと。車内でどんな話題を楽しみたいのか、どんな音楽が似合うのかを聞けば、その人のドライブ時間がより立体的に見えてくる。

Ｑ：ドライブ中はどんな話題で盛り上がりたい？



A：ドライブ中に見るかっこいい車の話とかをしながら楽しみたいです✨

Ｑ：ドライブ中のBGMは？（最近の1曲＋その曲が合うシーン）



A：SOUNDYXI/ Midnight Drip いう曲が最近のお気に入りで、夜のドライブにぴったりの歌♪

これから同じクルマを選ぶ人へ

実際に乗っている人の言葉ほど、購入を考えている人の参考になるものはない。カタログやレビューだけではわからない“買う前に知っておくと幸せなこと”を教えてもらった。

Ｑ：これから同じ車を選ぶ人へ：買う前に知っておくと幸せなこと



A：楽しいことしかない！人生変わるよ！ってことを伝えたいです。

次にやりたいこと

愛車との時間は、まだまだこれから先も続いていく。次に行ってみたい場所、試してみたいカスタム、新たな目標--。これからの楽しみを聞くと、そのカーライフの続きが見えてくる。

Ｑ：次にやりたいこと（行きたい場所・やりたいカスタム・次の目標など）



A：色んなところに行って愛車の写真を撮りたい！ フロントリップかウィングとか変えたいですかね☺️

クルマの楽しみ方に正解はない。けれど、RISAさんの言葉からは、86がただの移動手段ではなく、毎日を少し楽しく、少し自由にしてくれる存在であることが伝わってきた。

見た目や使い勝手、走りの印象、そして一緒に過ごす時間。そのすべてを含めて、自分らしい一台と出会うことの面白さを感じさせてくれるカーライフだった。