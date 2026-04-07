智弁学園・小坂将商監督が語るモノマネの“重要性”…野球上達に欠かせない観察力第98回選抜高校野球大会は、3月31日に行われた決勝戦で大阪桐蔭が智弁学園（奈良）を7-3で破り、春夏通算10度目の甲子園Vを達成した。2016年の選抜以来10年ぶり2度目の全国制覇を狙った智弁学園は一歩及ばなかったが、花咲徳栄（埼玉）との準々決勝で0-8と大量リードを許しながら15安打12得点で大逆転勝ちを収めるなど、豪打を印象付けた。「打ち