【「まきなさん、遊びましょう」1巻】 4月7日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、マンガ「まきなさん、遊びましょう」の1巻を4月7日に発売する。価格は770円。 本作は惨殺された少女の怨霊と共に事件を解き明かしていく学園ホラーミステリー。田花七夕氏による小説のコミカライズ版で、藤木はじめ氏が作画を手掛けている。 霊障に