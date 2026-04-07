【「まきなさん、遊びましょう」1巻】 4月7日 発売 価格：770円

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スクウェア・エニックスは、マンガ「まきなさん、遊びましょう」の1巻を4月7日に発売する。価格は770円。

本作は惨殺された少女の怨霊と共に事件を解き明かしていく学園ホラーミステリー。田花七夕氏による小説のコミカライズ版で、藤木はじめ氏が作画を手掛けている。

霊障に悩む親友を救うため、三鏡高校怪異研究会の部員になった少年・戸川諒介は、美しくも妖しい“まきなさん”に気に入られる。そして怪異研究会には、奇妙な相談・事件が次々と舞い込んでくる。

【「まきなさん、遊びましょう」1巻あらすじ】

最強の怨霊と謎を解く、青春オカルトミステリー！

「まきなさん、遊びましょう――――そう唱えると、愛と正義の美少女怨霊が助けてくれるんだ」

霊障に悩む親友を救うため、三鏡高校怪異研究会の部員となった少年・戸川諒介。

そこには『まきなさん』と呼ばれる少女の怨霊の力を借りる呪文が伝わっていた。

怪異研究会に舞い込む奇妙な相談・事件。美しくも妖しき『まきなさん』に気に入られた諒介は、彼女と一緒に次々と起こる怪異に立ち向かっていく……。

(C)Tabana Tanabata

(C)Hajime Fujiki/SQUARE ENIX

Original Character Designs:(C)daichi