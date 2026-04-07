小泉孝太郎と高嶋ちさ子がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』（毎週火曜後7：00）が、7日に放送される。【写真】築250年・総敷地面積1000坪の大豪邸小泉と高嶋が、藤森慎吾の進行のもと、“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する同番組。今回は、徳川将軍家から皇族、さらには世界的スターまで、日本の歴史と伝統を根底で支え続ける規格外のプラチナ