アスコリピチェーノはマイルCS（7着）以来、4カ月半ぶりの実戦。黒岩師は「フレッシュで良い状態。重さはなく、順調にきている。脚元が安定して硬さもない」と現状を伝える。1日の1週前追いはWコースで5F66秒9〜1F11秒7をマーク。追い切り後に栗東へ移動した。師は「絞りにくくなった面があるので継続してフィットさせていきたい」と、今年初戦へ向けて表情を引き締めていた。