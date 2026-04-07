SKE48野村実代（23）がデビュー10周年を記念した初写真集「美しい方程式」を6月15日に発売することが決定した。16年10月に8期生としてグループに加入し、23歳になった。168センチの長身、抜群のスタイルの良さを武器にファッションショーにも多数出演しており、アニメに例え「アイカツ体型」と話題になったことも。同作はタイのプーケットで撮影を行い、ランジェリーショット、スカートショットなど開放的な姿をたっぷり披露してい